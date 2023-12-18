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Семак заявил, что отношение иностранцев к РПЛ за последние годы не изменилось

Семак заявил, что отношение иностранцев к РПЛ за последние годы не изменилось
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что отношение легионеров к выступлению в Российской Премьер-Лиге не изменилось из-за отсутствия еврокубков. Специалист отметил, что все игроки хотят попасть в Лигу чемпионов, но главная их работа — это турниры на внутренней арене.

«Конечно, из российского чемпионата многие игроки уехали. Кого-то не вызывают в сборные. Такая же тенденция во многих видах спорта.

Что касается отношения иностранцев, оно не изменилось. Конечно, все хотят играть в Лиге чемпионов, потому что действительно это классный турнир, лучший клубный турнир в мире. Но не нужно забывать, что главная работа их здесь», — сказал Сергей Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

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