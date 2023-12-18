«Это нужно ограничить». Семак — об отношении к мату в медиафутболе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к медийному футболу, а также назвал нюансы, которые он бы изменил в этой сфере.

«Какое отношение у меня к медиафутболу? Я думаю, что он очень серьёзно поднял интерес вообще к футболу. Это хорошо, потому что он охватывает ту категорию людей, которые наиболее активны в медиапространстве. Это подростки и дети, которые в соответствии с нынешними реальностями очень подвержены информационным волнам в медийном пространстве. Конечно, они знают всех медийных больших персон, и в этом отношении серьёзный шаг, рывок в развитии футбола в целом.

Нюансы есть у меня лично, связанные с количеством того же мата, нецензурной лексики, которые в первую очередь появляются по телевидению. Мне кажется, нельзя это показывать и нужно это ограничить», — сказал Сергей Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.