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Появился анализ ключевого момента финала ЧМ-2022, который мог принести золото Франции

Появился анализ ключевого момента финала ЧМ-2022, который мог принести золото Франции
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Авторитетное издание L`Equipe представило анализ с помощью 3D-проекций исторического промаха нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани в овертайме финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Аргентины (3:3, 2:4 пен.). Форвард вышел один на один с вратарём аргентинской сборной Эмилиано Мартинесом, однако не смог переиграть голкипера, упустив возможность принести своей команде победу.

Фото: L`Equipe

Фото: L`Equipe

Фото: L`Equipe

Исходя из данных анализа, следует вывод, что французскому форварду следовало пробить в ближний угол ворот сборной Аргентины. Ещё одним вариантом положительного исхода момента для Франции был бы пас на нападающего Килиана Мбаппе, который находился параллельно Коло Муани.

А кто величайший?
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Напомним, ровно год назад, 18 декабря 2022 года, состоялся финальный матч чемпионата мира в Катаре. Сборные Аргентины и Франции сыграли 3:3 в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

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