Появился анализ ключевого момента финала ЧМ-2022, который мог принести золото Франции

Авторитетное издание L`Equipe представило анализ с помощью 3D-проекций исторического промаха нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани в овертайме финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Аргентины (3:3, 2:4 пен.). Форвард вышел один на один с вратарём аргентинской сборной Эмилиано Мартинесом, однако не смог переиграть голкипера, упустив возможность принести своей команде победу.

Фото: L`Equipe

Фото: L`Equipe

Фото: L`Equipe

Исходя из данных анализа, следует вывод, что французскому форварду следовало пробить в ближний угол ворот сборной Аргентины. Ещё одним вариантом положительного исхода момента для Франции был бы пас на нападающего Килиана Мбаппе, который находился параллельно Коло Муани.

Напомним, ровно год назад, 18 декабря 2022 года, состоялся финальный матч чемпионата мира в Катаре. Сборные Аргентины и Франции сыграли 3:3 в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.