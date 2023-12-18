Главный тренер «Зенита» Семак оценил уровень клубов из Медиалиги

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень клубов из Медиалиги. По его мнению, ведущие медиакоманды могут составить конкуренцию клубам из Второй лиги.

«Могут ли медиакоманды составить конкуренцию профессиональным клубам? Конечно, если мы говорим об уровне, допустим, той же Второй лиги, то ведущие медиаклубы, они более чем соответствуют, а некоторые, возможно, и были бы на ведущих ролях.

Почему? Ну, мне кажется, даже по составу, в основном во многих медийных клубах собраны игроки с хорошим послужным списком. Те, которые профессионально занимались, те, которые профессионально играли. Если посмотреть уровень игры, то я думаю, что ведущие клубы это уровень профессиональных клубов», — сказал Сергей Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.