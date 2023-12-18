Дмитрий Черышев: Морено не понимает, куда идёт. Он даже в Испании не востребован

Бывший главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на новость о том, что испанский специалист Роберт Морено возглавил «Сочи».

«Во-первых, нужно спасать «Сочи», а не просто тренировать. Морено даже не понимает, куда идёт. За полтора или два месяца он должен подготовить команду так, чтобы она решила задачу спастись в РПЛ. Это очень важно и очень сложно, а он даже этого не понимает.

Во-вторых, почему пал выбор именно на него, если он даже в Испании не востребован? Это не то что странно, а просто неправильный выбор. Когда Луис Энрике оставил ему сборную из-за смерти своей дочери, то там тренировать национальную команду практически не было нужно. Все футболисты прекрасно знали, что нужно делать на поле.

Но во всех командах, где он работал, его выгоняли. Может, он поехал сюда, чтобы просто заработать. Он на видео говорил, что это aventura. Для него, может, это и aventura, но для болельщиков «Сочи» это что такое? Он не понимает, что ли? «Авентуру» он приехал провести… Я считаю, что это неправильно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.