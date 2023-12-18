Источник: тренер «Спартака» Абаскаль может возглавить «Севилью»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Севилью», информирует VamosMiSevilla, ссылаясь на информацию MuchoDeporte.

По сведениям источника, Абаскаль является одним из кандидатов на пост главного тренера «Севильи».

Ранее сообщалось, что руководство андалусийского клуба ищет нового тренера в ускоренном режиме. Приоритет, вероятно, будет отдан кандидатуре Кике Санчеса Флореса, который имеет большой опыт работы в чемпионате Испании.

Напомним, несколькими днями ранее «Севилья» отправила в отставку уругвайского тренера команды Диего Алонсо. Для 48-летнего специалиста этот опыт работы был первым в качестве наставника европейской команды.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.