Дмитрий Черышев: для Абаскаля вариант с «Севильей» будет огромным плюсом

Российский тренер Дмитрий Черышев отреагировал на новость о том, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Севилью».

«Я не видел Абаскаля и даже не знаю, где он и как. В «Севилье» я работал помощником Эмери — не знаю, где он работал на тот момент. Может, был в академии. Но сказать про него какие-то хорошие или плохие слова я не имею права, потому что не знаю его.

Для Абаскаля вариант с «Севильей» будет огромным плюсом, потому что он вернётся домой. Думаю, ему тяжело здесь работается. Мы же сами прекрасно знаем, что специфика нашего чемпионата совсем другая, нежели других лиг. «Спартак» Абаскаля не показывает стабильной игры: у них то взлёты, то падения.

«Спартак» всегда должен использовать свои голевые моменты и находиться вверху турнирной таблицы — это понятно. Но при этом они должны всегда показывать хорошую игру, потому что болельщики «Спартака» привыкли к такому — вот что самое главное», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.