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В «Севилье» прокомментировали слухи об интересе к тренеру «Спартака» Абаскалю

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал новости об интересе к кандидатуре главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее в СМИ появилась информация, что Абаскаль входит в список кандидатов на пост главного тренера испанской команды.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», — приводит слова Рамиреса Sport24.

Ранее сообщалось, что руководство андалусийского клуба ищет нового тренера в ускоренном режиме. Приоритет, вероятно, будет отдан кандидатуре Кике Санчеса Флореса, который имеет большой опыт работы в чемпионате Испании.

Напомним, несколькими днями ранее «Севилья» отправила в отставку уругвайского тренера команды Диего Алонсо.

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