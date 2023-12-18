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Моуринью: моё самое нелепое увольнение было в клубе, у которого пустая трофейная комната

Моуринью: моё самое нелепое увольнение было в клубе, у которого пустая трофейная комната
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, об уходе из какого клуба жалеет больше всего, а также поделился воспоминаниями о самом «нелепом» увольнении.

«В «Челси» я до сих пор спрашиваю, почему… Обычно есть разные причины, когда результаты не очень хороши. Одна из них — когда отношения и эмпатия между тренером и раздевалкой не очень хорошие, и вы не можете уволить 20 человек. В «Челси» этого не произошло…

Самый нелепый случай был в клубе, у которого пустая комната трофеев, и они увольняют меня за два дня до финала. «Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а я был за два дня до финала, но не смог этого сделать. Это тот случай, который не очень хорошо пахнет», — сказал Моуринью в интервью YouTube-каналу The Obi One Podcast.

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