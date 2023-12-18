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В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Ленини

В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Ленини
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини. Ранее в СМИ появились слухи, что в игроке заинтересован непосредственно главный тренер нижегородцев Сергей Юран.

«Ничего конкретного в этой информации пока нет. Может, Сергей Николаевич где-то публично высказался в отношении того, кто ему подходит и вписывается в его рисунок игры на поле. Но каких-либо переговоров и конструктивной коммуникации по этому вопросу пока нет», — сказал Мелик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Кевин Ленини провёл за «Краснодар» 15 матчей, преимущественно выходя на замену. Кевин забил один гол и отдал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,2 млн.

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Источник: Кевин Ленини может перейти из «Краснодара» в «Пари НН», игрок интересен Юрану
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