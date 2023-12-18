Семак рассказал, как совмещает личную жизнь и бизнес с работой тренером «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как совмещает футбольную карьеру с личной жизнью и бизнесом. Напомним, у Семака восемь детей, а помимо футбола, он занимается ресторанным бизнесом.

«Как у меня получается совмещать личную жизнь с работой? По возможности (улыбается). Что-то получается, что-то не получается, пытаюсь выставлять приоритеты, когда есть время, чтобы понять, что более важно в данный промежуток времени.

Что касается того же бизнеса, он достаточно пассивный, поскольку есть оперативное управление, где я участвую мало, скажем так. А что касается благотворительности, да, там большой спектр, особенно сейчас, работы, нужно трудиться. Это же та часть моей жизни, где я должен что-то давать, не только получать, а ещё и давать. Каждый должен нести свою ношу по жизни, а сколько её будет, это уже не нам решать», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.