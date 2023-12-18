«Работу нужно любить». Тренер «Зенита» Семак — об отношении к карьере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношении к своей карьере. По его мнению, добиться результатов в работе, которая тебе не нравится, невозможно.

«Кем я себя вижу после окончания тренерской карьеры? Я и тренером себя не видел (смеётся). Обстоятельства так сложились, что появились и возможности, и понимание. То же самое касается любой сферы. Нужно сначала вникнуть и попробовать, чтобы понять, твоё ли это, нравится, не нравится.

Хотелось бы, конечно же, чтобы та работа, которая была, она нравилась. Если человек занимается нелюбимой работой и ему не нравится, конечно, требует от него каких-то значимых результатов или того, чтобы он вкладывал душу в свою работу, это невозможно. Работу нужно любить.

Бывают обстоятельства, когда ты должен работать, потому что ты беспокоишься о семье, у тебя болеют мама, папа, ты уже не смотришь на твою любимую работу, тебе нужно будет ради кого-то что-то сделать», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.