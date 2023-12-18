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Фигурки Месси со спущенными штанами стали самыми продаваемыми в истории

Фигурки Месси со спущенными штанами стали самыми продаваемыми в истории
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Фигурки со спущенными штанами нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси стали самыми продаваемыми в истории компании Сaganer, производящей эти типичные фигурки каталонского рождественского вертепа со знаменитостями, за всю её 31-летнюю историю.

Увеличение популярности связывают с победой Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Компания за это время создала до шести версий Месси, отражающих как физические возрастные изменения, так и изменения футболки команды, за которую выступает футболист.

Фото: caganer.com

Напомним, 36-летний Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей первенства планеты, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.

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