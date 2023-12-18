Источник: «Балтика» интересуется полузащитником ЦСКА Кучаевым

Калининградская «Балтика» заинтересована в услугах полузащитника ПФК ЦСКА Константина Кучаева, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Балтика» проявляет интерес к Кучаеву, но сам игрок не горит желанием ехать в Калининград. Его контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона, однако 25-летний футболист готов ждать продления соглашения до лета.

В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Константин выступает за ЦСКА с лета 2022 года, он перешёл в команду из «Рубина». Всего Кучаев провёл в составе армейского клуба 153 матча во всех турнирах.

Ранее появлялась информация, что переговоры Кучаева с ЦСКА о новом контракте застопорились, а интерес к игроку проявляют несколько клубов РПЛ.