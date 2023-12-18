Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Балтика» интересуется полузащитником ЦСКА Кучаевым

Источник: «Балтика» интересуется полузащитником ЦСКА Кучаевым
Аудио-версия:
Комментарии

Калининградская «Балтика» заинтересована в услугах полузащитника ПФК ЦСКА Константина Кучаева, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Балтика» проявляет интерес к Кучаеву, но сам игрок не горит желанием ехать в Калининград. Его контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона, однако 25-летний футболист готов ждать продления соглашения до лета.

В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Константин выступает за ЦСКА с лета 2022 года, он перешёл в команду из «Рубина». Всего Кучаев провёл в составе армейского клуба 153 матча во всех турнирах.

Ранее появлялась информация, что переговоры Кучаева с ЦСКА о новом контракте застопорились, а интерес к игроку проявляют несколько клубов РПЛ.

Материалы по теме
Агент Кучаева рассказал о состоянии переговоров по новому контракту с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android