«Интер» впервые за 14 лет проведёт четыре матча с испанскими командами в рамках одной ЛЧ

Миланский «Интер» проведёт четыре матча с испанскими соперниками в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА впервые с сезона-2009/2010. Об этом сообщает Opta Sport. Напомним, соперником итальянцев в 1/8 финала турнира стал мадридский «Атлетико».

В том сезоне Лиги чемпионов соперником «Интера» во всех четырёх матчах была «Барселона». Тогда миланцы стали победителями турнира.

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Напомним, первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.