В «Интере» прокомментировали предстоящие матчи с «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов

Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником итальянцев на этой стадии турнира стал мадридский «Атлетико».

«Атлетико» — сложная команда. Я хорошо знаю Симеоне, который является моим другом: Чоло хорошо готовит матчи, это будут два больших сбалансированных противостояния между двумя великими командами. Надеюсь, «Интер» будет в такой же форме, как и сейчас. Лаутаро — необыкновенный, настоящий лидер», — приводит слова Санетти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Напомним, первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.