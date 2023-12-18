Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Интере» прокомментировали предстоящие матчи с «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов

В «Интере» прокомментировали предстоящие матчи с «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником итальянцев на этой стадии турнира стал мадридский «Атлетико».

«Атлетико» — сложная команда. Я хорошо знаю Симеоне, который является моим другом: Чоло хорошо готовит матчи, это будут два больших сбалансированных противостояния между двумя великими командами. Надеюсь, «Интер» будет в такой же форме, как и сейчас. Лаутаро — необыкновенный, настоящий лидер», — приводит слова Санетти журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Напомним, первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Материалы по теме
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android