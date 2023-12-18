В «Боруссии» прокомментировали результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником немецкого клуба стал нидерландский ПСВ.

«ПСВ Эйндховен» — привлекательный и сложный жребий. Они выиграли все 16 матчей в своей лиге с разницей мячей 56:6. На данный момент «Эйндховен» является мерилом всех вещей в Нидерландах.

Мы с нетерпением ждём воссоединения с нашим бывшим тренером Петером Бошем и выходим на эти матчи полные оптимизма и уверенности в себе. Наша чёткая цель — выйти в четвертьфинал впервые с 2020/2021 года», — приводит слова Келя пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.