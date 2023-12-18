Спортдир «Барселоны» Деку: здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником испанского клуба стал итальянский «Наполи».

«Здесь нет такого понятия, как удача, это Лига чемпионов. Мы говорим о чемпионе лиги в лице «Наполи», у них есть игроки отличного уровня. В футболе говорить о везении — это какая-то ерунда.

Я считаю, что хорошо вернуться сюда и не попасть во второй раунд, с жеребьёвкой Лиги Европы», — приводит слова Деку Barсa Universal.

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.