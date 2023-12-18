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«Шахтёр» сыграет с «Марселем» в стыковых матчах Лиги Европы

«Шахтёр» сыграет с «Марселем» в стыковых матчах Лиги Европы
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Сегодня, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. Так, по результатам жеребьёвки украинский «Шахтёр» сыграет с французским «Марселем».

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг
Шахтёр
Украина
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.

С полными результатами жеребьёвки Лиги Европы сезона-2023/2024 можно ознакомиться по ссылке. Также сегодня состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.

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