Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2023/2024. В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций:

«Штурм» — «Слован»;

«Серветт» — «Лудогорец»;

«Юнион» — «Айнтрахт» Ф;

«Бетис» — «Динамо» Загреб;

«Олимпиакос» — «Ференцварош»;

«Аякс» — «Будё-Глимт»;

«Мольде» — «Легия»;

«Маккаби» Х — «Гент».

Финал Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 состоится 29 мая 2024 года и пройдёт на стадионе «Айя-София» в Афинах, Греция.