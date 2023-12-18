Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2023/2024. В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций:

«Штурм» — «Слован»;

«Серветт» — «Лудогорец»;

«Юнион» — «Айнтрахт» Ф;

«Бетис» — «Динамо» Загреб;

«Олимпиакос» — «Ференцварош»;

«Аякс» — «Будё-Глимт»;

«Мольде» — «Легия»;

«Маккаби» Х — «Гент».

Финал Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 состоится 29 мая 2024 года и пройдёт на стадионе «Айя-София» в Афинах, Греция.

Материалы по теме
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android