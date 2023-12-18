В «Оренбурге» подтвердили интерес к защитнику «Ростова» Прохину

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал новости об интересе клуба к защитнику «Ростова» Даниле Прохину.

«Информация о возможной аренде Прохина в «Оренбург» соответствует действительности. Мы действительно ведём переговоры с «Ростовом». Насколько это близко? Время покажет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Прохин находился в системе «Зенита» до 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.