В «Марселе» высказались о предстоящих стыковых матчах ЛЕ с «Шахтёром»

Посол французского «Марселя» и бывший игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Напомним, соперником марсельцев стал украинский «Шахтёр».

«Шахтёр» привык играть в еврокубках, в этом сезоне он обыграл «Барселону», так что мы ожидаем два сложных матча», — приводит слова Папена RMC Sport.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.