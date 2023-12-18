Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о предстоящих матчах ЛЧ с «Реалом Сосьедад»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником французского клуба стал испанский «Реал Сосьедад».

«Прежде всего, «Реал Сосьедад» — соперник, который переживает очень хороший период. У них был такой сложный групповой этап с хорошими соперниками. И они финишировали первыми. Я думаю, это показывает их ценность, показывает, как мы должны готовиться, чтобы быть в форме к этому матчу. И я думаю, что до этой игры многое произойдёт. Наша команда растёт, усердно работает и развивается. И мы будем готовы к встрече с командой «Реал Сосьедад», когда это произойдёт.

Это соперник, с которым мы ещё не сталкивались в этой европейской кампании, и для меня это первый раз. Из всей информации, которую мы получили, я слышал, что это прекрасный стадион с хорошей атмосферой. Думаю, болельщики получат удовольствие от поездки. Самое главное — хорошо выступить и добиться хорошего результата. Нам предстоят два матча, два очень важных матча, которые будут для нас как финал. И будет очень важно подойти в хорошей форме к этому моменту», — приводит слова Маркиньоса La Source Parisienne в соцсети Х (ранее Twitter).

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.