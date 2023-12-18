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Аргентинский игрок «Оренбурга» Мансилья считает несправедливым бан российских команд

Аргентинский игрок «Оренбурга» Мансилья считает несправедливым бан российских команд
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

«Это не проблема, это досада. У российской лиги хороший уровень, но она не может играть. Это немного грустно, потому что российские футболисты не могу играть против сильных соперников. Это несправедливо. Также и сборная России не может играть. Но это проблема, с которой мы не можем ничего сделать. Надеемся, что скоро будет принято решение, которое позволит российскому футболу расти», — сказал Мансилья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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