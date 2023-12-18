Симоне Индзаги прокомментировал предстоящую встречу с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником миланцев в первом раунде плей-офф будет мадридский «Атлетико». Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 прошла в понедельник, 18 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария)

«Нас ждёт отличное противостояние, в котором две команды топ-уровня сыграют на двух прекрасных переполненных стадионах. Симеоне — великий тренер, с которым у меня прекрасные отношения. В бытность футболиста я многое выиграл с ним, в том числе чемпионский титул с «Лацио», — приводит слова Индзаги Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В прошлом сезоне «Интеру» удалось дойти до решающего матча турнира, в котором подопечные Индзаги минимально уступили «Манчестер Сити» (0:1).