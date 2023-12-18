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Аргентинский игрок «Оренбурга» Мансилья рассказал, почему пропустил матч со «Спартаком»

Аргентинский игрок «Оренбурга» Мансилья рассказал, почему пропустил матч со «Спартаком»
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Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, почему пропустил первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0).

«Это было было решение тренера. Может, чтобы я больше отдохнул перед игрой с «Краснодаром». Чувствовал себя отлично, травмы не было.

Наша команда проявила себя отлично. Мы заслужили победу в этом матче. Также была хорошая возможность для ребят, кто не играл, выйти на поле. Они хорошо справились со своими задачами», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мансилья перебрался в «Оренбург» летом 2022 года в качестве аренды из аргентинского «Расинга», а уже нынешним летом перешёл в команду на постоянной основе, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,2 млн.

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