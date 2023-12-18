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Абаскаль не станет тренером «Севильи» — клуб назначил Кике Санчеса Флореса

Абаскаль не станет тренером «Севильи» — клуб назначил Кике Санчеса Флореса
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58-летний специалист Кике Санчес Флорес стал главным тренером «Севильи». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Ранее некоторые СМИ связывали с работой в «Севилье» наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По информации источника, Флорес приступит к своим обязанностям в ближайшее время. На протяжении карьеры испанец работал в таких командах, как «Хетафе», «Валенсия», «Атлетико», «Бенфика», «Уотфорд» и «Эспаньол». 58-летний специалист находился без работы с апреля этого года.

Напомним, 8 октября «Севилья» объявила об уходе Хосе Луиса Мендилибара, под руководством которого команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2022/2023. В субботу, 16 декабря, был уволен ещё один временный тренер — уругваец Диего Алонсо.

На данный момент «Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 16 очков после 13 туров. Команда заняла четвёртое место в группе Лиги чемпионов, завершив тем самым свою еврокубковую кампанию в текущем сезоне.

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