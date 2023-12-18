«Трабзонспор» заинтересован в трансфере игрока ЦСКА Чалова

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, сообщает Takagazete.

По информации источника, главный тренер команды Абдулла Авджи лично настаивает на переходе российского игрока и попросил добавить Чалова в трансферный список.

«Трабзонспор» начал предпринимать попытки по трансферу Фёдора в силу своих возможностей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн. Однако совершить сделку будет непросто, так как россиянином также интересуются команды из Европы.

Чалов в нынешнем сезоне сыграл за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, где отметился 11 мячами и тремя голевыми передачами.

Напомним, ранее появилась информация, что «Трабзонспор» предложит € 5 млн за защитника ЦСКА Виллиана Рошу.