Почеттино: мы хотим выиграть Кубок английской лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 1/4 финала с «Ньюкаслом» в Кубке английской лиги высказался об амбициях своей команды в текущем розыгрыше турнира.

«Не знаю, самый ли это важный матч для меня во главе «Челси». Он, безусловно, очень важен. Мы все хотим пройти дальше, хотим выиграть турнир. Каждая следующая игра важна.

Выигранный трофей в первую очередь будет важен для болельщиков, а не для нас. Мы хотим сделать свою работу ради клуба, ради фанатов. Игроки хотят показать себя с лучшей стороны, хотят поднять трофей над головой.

Самое главное — побеждать раз за разом. Это очень важно, и в этом заключается наша основная цель», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

Матч между «Челси» и «Ньюкаслом» состоится во вторник, 19 декабря. Команды сыграют на домашнем стадионе «аристократов» — «Стэмфорд Бридж». Начало встречи – в 23:00 мск.