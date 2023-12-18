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Нападающий «Зенита» Кассьерра признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре

Нападающий «Зенита» Кассьерра признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Маттео Кассьерра признан лучшим игроком команды в ноябре-декабре.

«Матео Кассьерра — главный бомбардир МИР РПЛ и лучший игрок ноября-декабря! Браво!» — сообщает пресс-служба клуба.

Кассьерра в каждом матче Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре с «Балтикой» (2:0), «Краснодаром» (1:1), «Локомотивом» (1:3) и «Пари НН» (1:0) забил по одному мячу.

В нынешнем сезоне Маттео сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 мячами и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает колумбийца в € 9 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке с 36 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.

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