«Гениальный ход». В Италии призвали Гасперини поставить Миранчука в старт с «Салернитаной»

В Италии призвали главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выпустить российского полузащитника команды Алексея Миранчука в стартовом составе на матч 16-го тура Серии А с «Салернитаной», который пройдёт 18 декабря, сообщает Tutto Atalanta.

После недавних звёздных выступлений Миранчук и Мурьель стали важными игроками в тактических планах Гасперини. Оба сыграли решающую роль в победе над «Миланом» (3:2). Их синергия ещё раз проявилась в матче Лиги Европы с «Ракувом» (4:1), где они продемонстрировали не только отличную форму, но и понимание футбола.

Дуэт Миранчук – Мурьель может стать смертельным оружием для «Аталанты», сочетая в себе технику, скорость и интуицию. Их способность находить пространство и создавать возможности для взятия ворот была очевидна в недавних матчах, что позволяет предположить, что они могут стать ключом к раскрытию защиты «Салернитаны».

Гасперини известен своим смелым тактическим выбором и умением адаптировать команду в зависимости от соперника. Использование Миранчука и Мурьеля с самого начала могло бы стать гениальным ходом.