Форвард «Спартака» Мелёшин: почему не играю? Не хватает реализации

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин высказался о редком попадании в основной состав московской команды.

«При личном общении Абаскаль даёт полную информацию о моей игре: где сыграл хорошо, где — плохо, что могу улучшить. Но общение проходит не так часто, как хотелось бы.

Почему не играю? Не хватает реализации. Когда нападающий не забивает пять матчей подряд, разумеется, тебя ставить не будут. К тому же я — молодой игрок. Буду работать и стараться выгрызать место в составе», — приводит слова Мелешина Sport24.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.