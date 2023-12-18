«Докса» — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч кипрской лиги

В матче 15-го тура кипрского Первого дивизиона встретятся «Докса» и «Арис» из Лимасола. Команды будут играть на стадионе «Катокопья» в Катокопье (Кипр). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Докса»: Шишковски, Велковски, Антониадес, Кириаку, Фофана, Альсеус, Труич, Асанте, Наби, Скоглунд, Пурич.

«Арис»: Алвес, Кажу, Мукету-Муссунда, Яго, Брорссон, Браун, Гомис, Маямбела, Струски, Кокорин, Монтнор.

Фото: Пресс-служба «Ариса»

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появится с первых минут.

На данный момент после 14 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Докса» располагается на последнем, 14-м месте с одним очком. «Арис» после такого же количества проведённых матчей находится на пятой строчке с 29 очками.