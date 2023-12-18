Быстров: у «Зенита» есть админресурс? Это бред! Историю почитайте

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал, есть ли у сине-бело-голубых админресурс.

«У «Зенита» есть админресурс? Это бред! Когда я играл в «Спартаке», все матчи против «Зенита» выиграл. У них тоже был админресурс? Он появился позже у «Зенита»? Историю почитайте», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в московский «Спартак». Игроком красно-белых Владимир был до 2009 года, после этого он вернулся в санкт-петербургский клуб, где играл до 2014 года.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.