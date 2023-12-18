Аршавин: «Зениту» нужно подсобраться до начала второй части РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о расписании в весенней части сезона главных претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, «Зениту» нужно подсобраться, потому что дистанция будет короткой, первый матч [после зимней паузы] со «Спартаком». Посмотрел первые пять матчей, кажется, что у «Краснодара» более лёгкое расписание, чем у «Зенита».

«Краснодару» важно, что они ушли на первом месте, тем более победа на последних минутах. Когда побеждаешь в таких матчах, как с ЦСКА, это даёт дух победителя. Преимущество «Зенита», возможно, и нивелировалось», — сказал Аршавин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» набрали 38 очков после 18 туров и опережают «Зенит» на два очка.