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Аршавин: я не за то, чтобы лучшие молодые игроки уезжали из России в Европу

Аршавин: я не за то, чтобы лучшие молодые игроки уезжали из России в Европу
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о популярной точке зрения, что лучшие молодые российские игроки должны уезжать в европейские команды.

«С чем связана навязываемая точка зрения о том, что лучшие молодые игроки должны непременно уезжать? С чем связано то, что игроков постоянно спрашивают об этом? Почему спрашивают, не знаю. Но я не за то, чтобы игроки не уезжали — отъезд отъезду рознь: надо понимать, куда ты едешь, зачем и что ты получишь. Пока у нас не так много футболистов, которые соответствуют уровню хороших европейских клубов, а все остальные в России, на мой взгляд, лучше», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент в топ-5 европейских лиг играют четыре российских футболиста — Александр Головин в «Монако», Арсен Захарян в «Реале Сосьедад», Далер Кузяев в «Гавре» и Алексей Миранчук в «Аталанте».

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