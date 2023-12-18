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«Реал» может подписать Скальвини после травмы Алабы

«Реал» претендует на подписание центрального защитника «Аталанты» Джорджио Скальвини, сообщает As.

По информации источника, руководство мадридского клуба приняло решение экстренно укрепить линию обороны после травмы защитника Давида Алабы. Австриец, по предварительным прогнозам, может пропустить всю оставшуюся часть сезона.

Сообщается, что основным кандидатом на переход в «Реал» является именно Скальвини. Мадридцы дополнительно прорабатывают возможность трансфера защитника «Айнтрахта» Вильяма Пачо.

В текущем сезоне Скальвини провёл за «Аталанту» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Скальвини со стороны мюнхенской «Баварии».