Андрей Аршавин назвал главные проблемы «Зенита» в этом сезоне

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал главные проблемы команды в сезоне-2023/2024.

«Проблемы «Зенита»? Думаю, «Зенит» не так ярок в атаке. Некому заменить тройку Вендел – Барриос – Клаудиньо. У самого Клаудиньо, кажется, что больше провальных матчей, чем было до этого», — сказал Аршавин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

На данный момент «Зенит» после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги располагается на второй строчке с 36 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками, а тройку замыкает «Динамо», у которого 32 очка.

При этом сине-бело-голубые прошли в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где в первом матче уступили московскому «Динамо» со счётом 0:1.