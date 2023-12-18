Объявлена символическая сборная женской Суперлиги сезона-2023, сообщает Российский футбольный союз (РФС).
Вратарь: Маргарита Широкова («Звезда-2006»).
Защитники: Юлия Мясникова, Невена Дамьянович, Юлия Плешкова (все – ЦСКА), Вероника Куропаткина («Зенит»).
Полузащитники: Яна Шеина («Локомотив»), Надежда Смирнова (ЦСКА), Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина (обе – «Зенит»).
Нападающие: Ана Диаш (Зенит), Габриэль Онгене (ЦСКА).
Фото: РФС
Лучшим игроком турнира признана Ана Диаш. Она же стала лучшим бомбардиром Суперлиги с 18 голами.
Суперлига-2023 прошла с 10 марта по 26 ноября. В турнире приняли участие 12 клубов. Чемпионом страны стал санкт-петербургский Зенит, обыгравший в решающем матче московский ЦСКА со счётом 2:1.