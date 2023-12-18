Аргентинский легионер «Оренбурга» Мансилья сравнил уровень чемпионатов России и Португалии

Футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья сравнил уровень МИР Российской Премьер-Лиги и португальской Примейры.

– Но в Португалии уровень лиги не выше?

– Может, чуть-чуть повыше. Там есть команды, которые играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Также есть хорошие, знаменитые игроки. Но я не говорю, что лига в России хуже или лучше, чем в Аргентине. Мне кажется, что неучастие российских команд в еврокубках — это косвенная причина того, что лига немного опустилась по уровню. Думаю, это единственная разница сейчас. Но это только моё мнение, если говорить о разнице», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мансилья в 2019 и 2020 годах выступал за португальские «Витория Сетубал» и «Фаренсе».