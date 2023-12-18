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Аршавин: проблемы «Зенита» видны. Есть понимание того, что нужно кого-то брать

Аршавин: проблемы «Зенита» видны. Есть понимание того, что нужно кого-то брать
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре петербуржского клуба в последних матчах Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» с «Локомотивом» играл неплохо. Если бы продолжили играть так, как в первом тайме, думаю, одержали бы победу. Не знаю, что случилось во втором.

С «Пари НН» смотрел только второй тайм, да, там было грустно. Наверное, тот «Зенит» из начала чемпионата, который без моментов, играет вторым номером. Больше думает, чтобы сохранить добытое преимущество, нежели его развить.

Думаю, проблемы видны, а понимание того, что нужно кого-то брать, есть», — сказал Аршавин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков после 18 туров и опережают «Зенит» на два очка.

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