Аршавин — о Рибалте: если уберут Абаскаля из «Спартака», то тренер точно будет не русский

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин предположил, как будет действовать «Спартак» в случае назначения бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты на ту же должность в московский клуб.

«Кажется, что в «Спартаке» смена спортивного директора будет на 99,9%. Cразу начнутся покупки. Смена тренера? Думаю, что нет. Испанец испанца сразу не выгонит.

Если уберут Абаскаля, тренер точно будет иностранец. Хавьер русского не поставит.

Не знаю, что сделал Пол Эшуорт, кого привёл и чем занимался, но здесь [Малышев] не меняет худшее на лучшее, а видит в Хавьере сильного специалиста, имеющего опыт работы в России. Не переживаю, что с приходом Рибалты «Спартак» станет сильнее. Но, на мой взгляд, «Спартак» станет более вменяемым и сильнее. Рибалта — профессионал», — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.