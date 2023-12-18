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Игроки «Реала» отреагировали на серьёзную травму Алабы, который порвал «кресты»

Игроки «Реала» отреагировали на серьёзную травму Алабы, который порвал «кресты»
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Игроки мадридского «Реала» отреагировали на серьёзную травму защитника команды Давида Алабы, который порвал «кресты».

  • «Мы вернёмся сильнее», — написали Тибо Куртуа и Эдер Милитао в совместном сообщении в социальной сети. При этом вратарь и защитник также раньше получили разрыв крестообразной связки.
  • «Мы очень любим тебя, Алаба. Ты вернёшься сильнее, мы с тобой», — отреагировал вратарь Андрей Лунин.
  • «Когда выигрываешь и проигрываешь одновременно», — написали полузащитники Дани Себальос и Тони Кросс.
  • «Много сил, волшебник», — поддержали партнёра Хоселу и Браим Диас.
  • «Выздоравливай, Давид! Твоя команда», — написали Джуд Беллингем, Федерико Вальверде и Начо Фернандес.

Напомним, Давид Алаба получил травму в матче 17-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:1). При этом австриец стал третьим футболистом «сливочных» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такую травму получили Куртуа и Милитао.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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