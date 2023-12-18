Нападающий «Челси» Джексон ответил на критику фанатов

Форвард «Челси» Николас Джексон высказался о критике со стороны болельщиков лондонского клуба. Сенегалец напомнил, что за время выступления в «Челси» Кевин Де Брёйне и Мохамед Салах подвергались давлению со стороны фанатов, однако впоследствии им это не помешало стать звёздами мирового футбола.

«Что я думаю о своём первом сезоне? Он проходит нормально. Не всё получается, как хотелось бы, но это мой дебютный сезон.

Несмотря на то что люди говорят обо мне много ерунды, я счастлив в «Челси» и не обращаю внимания на сплетни. Плохо говорят только те, кто вообще не разбирается в футболе. На таких людей не стоит обращать внимание. Поэтому я предпочитаю слушать тренера, который точно понимает футбол лучше меня.

В «Челси» выступали Салах и Де Брёйне. Они оба играли не лучшим образом, а сейчас стали потрясающими футболистами. Потому что никогда не слушали тех, кто не разбирается в футболе. Наш тренер постоянно мне об этом напоминает», – приводит слова Джексона Evening Standard.

Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» минувшим летом за € 37 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «аристократов» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.