Расследование смерти 27-летней футболистки не выявило нарушений со стороны клуба

Расследование смерти 27-летней футболистки английского «Шеффилд Юнайтед» Мэдди Кьюсак не выявило нарушений со стороны клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, расследование по факту смерти Кьюсак закончилось без каких-либо доказательств неправомерного поведения.

Ранее главный тренер команды Джонатан Морган был отстранён от должности с сентября, когда умерла футболистка. Всё из-за того, что на него была подана жалоба на неправомерное поведение по отношению к определённым игрокам. Однако совсем недавно Морган вернулся на должность тренера.

27-летняя Мэдди являлась игроком женской команды с 2019 года и была руководителем отдела маркетинга футбольного клуба. В прошлом сезоне Кьюсак достигла отметки в 100 матчей за женскую команду «Шеффилд Юнайтед».