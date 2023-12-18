Гарри Кейн во второй раз подряд стал лучшим игроком месяца «Баварии»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн был признан лучшим футболистом команды в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба. На протяжении месяца англичанин в пяти матчах во всех турнирах отметился восемью голами.

Кейн победил в голосовании болельщиков, набрав 56% голосов. Главными конкурентами нападающего были голкипер Мануэль Нойер (14%) и вингер Лерой Зане (7%).

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом этого года. В текущем сезоне форвард провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее стало известно, что «Бавария» приблизилась к соглашению о продлении контракта с форвардом Томасом Мюллером.