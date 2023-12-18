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«Помним настоящего динамовца». «Динамо» — в честь 102-летия со дня рождения Юрия Никулина

«Помним настоящего динамовца». «Динамо» — в честь 102-летия со дня рождения Юрия Никулина
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Московское «Динамо» почтило память известного российского актёра и болельщика сине-голубых Юрия Никулина, которому сегодня, 18 декабря, исполнилось бы 102 года.

«Сегодня — 102 года со дня рождения великого советского артиста Юрия Никулина.

Юрий Владимирович болел за «Динамо» с 1936 года и пронёс любовь к клубу через всю свою жизнь.

Помним и чтим настоящего динамовца», — сообщает пресс-служба клуба.

Никулин снимался в таких знаменитых кинокартинах, как «Бриллиантовая рука», «Они сражались за Родину», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Ко мне, Мухтар!» и другие.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ московское «Динамо» располагается на третьем месте с 32 очками.

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