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Тренер «Спортинга»: продадим Дьёкереша в АПЛ только за € 100 млн

Тренер «Спортинга»: продадим Дьёкереша в АПЛ только за € 100 млн
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказался о возможной продаже нападающего своей команды Виктора Дьёкереша. Ранее сообщалось, что на форварда претендует ряд клубов из английской Премьер-лиги.

«Интерес к Виктору со стороны клубов АПЛ? Он уйдёт из «Спортинга» только в том случае, если кто-то заплатит за него € 100 млн. Эта цифра прописана в его контракте. В противном случае Виктор останется в нашей команде», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Дьёкереш провёл за «Спортинг» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

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