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«Зенит» хочет подписать защитника «Флуминенсе» Нино

«Зенит» хочет подписать защитника «Флуминенсе» Нино
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Санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Флуминенсе» о переходе центрального защитника Нино. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Трансферная стоимость возможного перехода может составить € 6 млн.

В прошедшем сезоне Нино провёл 26 матчей в составе «Флуминенсе» в рамках бразильского чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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