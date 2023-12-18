Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев опубликовал совместное фото с сыном с отдыха.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Александра Соболева.

Соболев является воспитанником барнаульского «Динамо», откуда перебрался в «Томь», а уже потом перешёл в «Крылья Советов». Из самарской команды нападающий отправлялся в аренду в «Енисей», а потом – в «Спартак». Уже летом 2020 года перешёл в стан красно-белых, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,5 млн.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на пятой строчке с 30 очками. Лидером является «Краснодар» с 38 очками, его ближайшие преследователи – «Зенит» (36) и «Динамо» (32).